Во Владимирской области 237 школьников будут озеленять дворы и работать вожатыми

1 июня во Владимирской области стартовала кампания по организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Работать начали 237 школьников.

Ребята работают вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений, готовят школы к новому учебному году, занимаются озеленением и благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполняют подсобные работы на производстве.168 предприятий и организаций региона подали около 2000 вакансий.

На организацию временной занятости подростков в этом году из средств областного бюджета выделено 7,875 млн рублей. Ожидается, что до конца лета будут временно трудоустроены около 3500 несовершеннолетних.