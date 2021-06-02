В Гусь-Хрустальном крупный пожар тушат в двухэтажном здании столовой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании кровли в здании столовой поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 08.50. Тут же на место выехали 10 пожарных машин и 29 человек из числа личного состава МЧС.

- В 9.24 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщила официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова.

В настоящее время на месте работают два звена газодымозащитников. Как уточняют в чрезвычайном ведомстве региона, принадлежность вспыхнувшего здания пока устанавливается, однако известно, что принадлежит оно нескольким собственником, и кроме столовой здесь расположены другие организации.

Точные причины пожара пока не называются.