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Происшествия1 июня 2021 9:46

В Александровском районе мужчина пострадал на пожаре в дачном домике

ЧП случилось ночью 1 июня в садовом товариществе «Альфа»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.41 на пульт диспетчеров пожарной части поступил сигнал о пожаре, происходящем в СНТ «Альфа» Краснопламенского сельского поселения.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что постройка горит открытым пламенем. Пожарные быстро справились с огнем, общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1956 года рождения, других пострадавших нет. Что касается дома, то он выгорел практически полностью, в том числе сгорели находившиеся внутри вещи.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

ЧП