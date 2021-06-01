В Александровском районе мужчина пострадал на пожаре в дачном домике

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.41 на пульт диспетчеров пожарной части поступил сигнал о пожаре, происходящем в СНТ «Альфа» Краснопламенского сельского поселения.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что постройка горит открытым пламенем. Пожарные быстро справились с огнем, общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1956 года рождения, других пострадавших нет. Что касается дома, то он выгорел практически полностью, в том числе сгорели находившиеся внутри вещи.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.