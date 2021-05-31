Владимирцы стали меньше денег тратить на сигареты

Во Всемирный день без табака, который отмечают 31 мая, Владимирстат поделился своими наблюдениями. По итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения Владимирской области, проводимого в 2018 году, среди лиц в возрасте 15 лет и старше, не курят и не курили 66,4%, курили, но бросили – 7,4%, курят ежедневно 24,4%. Как отмечают специалисты. В апреле этого года средняя цена пачки отечественных сигарет с фильтром составила 114,64 рублей и подорожала на 16,41 рубля по сравнению с прошлым годом. Чуть больше выросла цена на пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок. Средняя цена в апреле 2021 года достигала отметки в 171,18 рублей, по сравнению с данными за апрель 2020 года стоимость увеличилась на 17,04 рублей. В этом году владимирцы меньше стали покупать сигарет. За январь-март этого года продажа табачных изделий составила 3028,5 миллионов рублей, что на 2,6% меньше, чем было в первом квартале прошлого года.