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Общество31 мая 2021 11:28

Более 20 процентов озимых во Владимирской области пострадало от снежной плесени

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра провели весенние обследования на выявление комплекса болезней озимых зерновых культур
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото Владимирского Россельхозцентра

фото Владимирского Россельхозцентра

Снежная плесень является широко распространенным заболеванием, вызывающим зимне-весеннее поражение озимых зерновых культур. Вредоносность ее состоит в значительном изреживании посевов, угнетении роста и развития переболевших растений.

Во Владимирской области эксперты Россельхозцентра выявили снежную плесень на 7,6 тыс. га (95,3%) озимых культур из обследованных 7,9 тыс. га площади.

– Высота снежного покрова в зимний период на полях в полтора-два раза превышала норму. Во второй половине марта плюсовые температуры днём способствовали быстрому таянию снега, что привело к скоплению талых вод в пониженных местах. В конце марта снежный покров на полях был ещё значительным – до 31 сантиметра. Всё это способствовало развитию снежной плесени на посевах озимых культур, – пояснила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова.

Развитие заболевания в полях остановила теплая, сухая ветреная погода второй декады апреля. Состояние посевов по области, в основном, было хорошее и удовлетворительное, но в третьей декаде апреля тепла для роста и развития им было недостаточно.

– В целом по региону показатели поражения озимых от болезней выпревания в 6 раз выше прошлогодних значений, но на уровне среднемноголетних. Из озимых культур сильнее всего поражена рожь. Патогенность более 20% отмечалась на 4,5 тыс. гектаров в Александровском, Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Собинском, Суздальском районах. Максимальное развитие 53% при 100% распространенности было отмечено на 34 гектарах озимой ржи в хозяйстве Ковровского района, – рассказала Елена Соколова.

По подсчётам специалистов, потери урожая от снежной плесени по Владимирской области на 4,53 тыс. га составили более 20%. Гибель озимых зафиксирована на 0,15 тыс. га.