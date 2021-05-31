В Вязниках из-за удара молнии случился пожар в усадьбе Сеньковых

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инцидент произошел 29 мая. В 12.57 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре в Вязниках на улице Киселева в районе дома №2. По этому адресу расположен известный архитектурный объект — усадьба фабриканта Сенькова.

- В результате удара молнии загорелась деревянная обрешетка кровли. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, площадь которого составила 1 квадратный метр, - сообщила официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова.

Двухэтажное здание в настоящее время закрыто на реконструкцию, причем самих рабочих в момент попадания молнии внутри не было, так что в итоге никто из людей не пострадал. Именно попадание молнии стало официальной причиной происшествия. На место выезжали три пожарные машины и 10 человек из числа личного состава МЧС.