В Муроме восстановят рухнувшую стену ограждения Свято-Троицкого монастыря

Рухнувшая стена ограждения Свято-Троиицкого женского монастыря закрыта временным забором Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько недель назад в Муроме произошло печальное происшествие: большая часть каменной стены ограждения Свято-Троицкого женского монастыря обвалилась. Как рассказали в Муромской епархии, неожиданностью ЧП не стало — стена уже давно находилась в аварийном состоянии, но сделать с ней ничего было нельзя, так как здание является объектом культурного наследия федерального значения. К счастью, никто из людей во время обрушения не пострадал.

Напомним — именно в этом монастыре находятся мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

В Муромской епархии уточнили, что никаких действий в связи с обвалом стены не предпринимали именно из-за особого статуса объекта, предполагающего получение многочисленных разрешений. Сейчас на месте возвели лишь временный металлический забор.

В ходе заседания благотворительного фонда «Владимирская Русь», деятельность которого посвящена восстановлению православных храмов и святынь Владимирской области, глава региона рассказал о судьбе стены Свято-Троицкого монастыря.

- Понятно, что данная процедура в силу федерального закона — хочу подчеркнуть этот момент — проходит достаточно непростой порядок: это экспертиза, составление проектной документации, в заключение чего будет сама реставрация. Эти процессы запущены на полную катушку и в любом случае этот объект будет восстановлен, - сообщил Владимир Сипягин.

Впрочем, конкретных сроков восстановления стены святыни пока не называется.