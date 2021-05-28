Во Владимире парк «Добросельский» планируется к открытию через месяц

Как сообщает горадминистрация Владимира, сейчас в парке «Добросельский» начались работы по второму этапу реконструкции. В нынешнем сезоне планируется закончить строительство велодорожки по периметру, а также обустроить центральную аллею и входы. Кроме того, впереди работы по обустройству канализации, ливневки, водоснабжения, а также электросетей для пунктов проката, общественного питания, административных, бытовых и технических зданий.

Сейчас в «Добросельском» работает тяжелая техника, поэтому входы пришлось закрыть. Городские власти заверили, что как только опасные для жизни и здоровья людей работы завершатся, парк снова откроет двери и станет доступен для прогулок. Ориентировочно это произойдет через месяц, если не произойдет никаких накладок.