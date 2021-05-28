В центре Владимира можно будет посмотреть кино и потанцевать

С 1 июня возобновляет свою работу традиционный летний проект «СОК» в сквере Липки. На площадках проекта интересное для себя могут найти как любители активного отдыха, так и творческие личности, а также семьи с детьми.

Расписание работы площадок:

- Понедельник - открытые тренировки на свежем воздухе по зумбе с 18 до 19 часов, а также тренировки от студии растяжки “Shpagetti” с 19 до 20 часов.

- Вторник - «Семейный клуб», который включает в себя игровые программы и детские мастер-классы. Время работы с 18 до 20 часов.

- Среда — работа образовательной площадки для молодежи «Добрая среда» с 18 до 19 часов в парке им. Пушкина. На этой же площадке будет работать и клуб настольных игр, включающий в себя открытые мастер-классы по игре в настольный теннис, шахматы и настольные интеллектуальные игры.

- Четверг - концерты с участием молодых вокальных исполнителей города проекта «ФаСоль» с 18 до 20 часов. Кроме этого, 10 июня в 18.30 состоится «Велоквест» с прохождением контрольных точек на велосипедах с заданиями по истории города, улиц, архитектуры. Место сбора — парк им. Пушкина.

- Пятница — проведение открытых кинопоказов на Никитском бульваре в 21.00.