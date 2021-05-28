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Происшествия28 мая 2021 10:59

Ковровчанина осудили за использование поддельного водительского удостоверения

Теперь он заплатит крупный штраф
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Ковровский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Водитель приобрел поддельное водительское удостоверение, якобы выданное 16 апреля 2019 года на его имя с разрешенными категориями В, В1, М. В этом году 5 января он ехал на «Ладе Гранта» по дороге Павловское – Эсино - Красный Маяк – Андреево – Тюрминовка Ковровского района, где не справился с управлением и попал в аварию. Во время проверки документов сотрудники ГИБДД выяснили, что его водительское удостоверение является поддельным и согласно сведениям федеральной базы ФИС ГИБДД-М водительское удостоверение на его имя не выдавалось. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Криминал