Муромское лесообрабатывающее предприятие работало с нарушениями

В мае 2021 года сотрудник управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проверил исполнение предписания акционерным обществом, которое производит пиломатериалы, деревянные строительные конструкции и столярные изделия в Муромском районе. В декабре 2019 года установлено, что предприятие не проводило обследование территории временного хранения древесины на выявление карантинных объектов. Тогда им выдали предписание, которое нужно было исполнить до середины августа прошлого года, согласно которому было необходимо устранить нарушение, но его не выполнили до сих пор. С момента выдачи предписания и по настоящее время акционерное общество продолжает использовать данную территорию для складирования, хранения и переработки лесопродукции. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Повторно выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области карантина растений, которое взято управлением на контроль.