Для владимирских школьников проведут экологические уроки

Экоуроки для ребят разных возрастов организуют волонтеры объединения "Раздельный сбор мусора". Школьникам расскажут о сортировке и переработке отходов, а специальные пособия помогут сделать уроки наглядными. На игровом уроке интересно и доходчиво, с помощью образцов изделий из вторсырья и подробных схем вторичного использования пластика расскажем о его переработке. Благодаря чудесному чемоданчику «Секреты переработки» эко-занятие станет для ребят увлекательным путешествием по маршруту превращения полимерных отходов в новые полезные вещи. Занятия пройдут отдельно для учеников начальной школы, и для средних и старших классов. Эко-уроки пройдут 10,15, 23 мая в центре современной культуры "Флигель" на Девической, 8. В 13:00 ждут детей 1-4 класса, в 14.00 - ребят из 5-11 классов, запись https://beacons.page/fligel.center. Количество детей ограничено.