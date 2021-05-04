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Общество4 мая 2021 17:03

Следить за распределением денег на местные дороги во Владимирской области будут Роман Годунин, Андрей Фатеев и Евгений Рычков

Рабочую группу возглавили представители "белого дома", ЗС и Совета муниципальных образований Владимирской области
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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4 мая в администрации Владимирской области была создана рабочая группа по решению вопросов о проведении инвентаризации автомобильных дорог регионального и местного значения. В первую очередь, она создана для того, чтобы определять объемы финансирования на ремонт местных и региональных дорог.

Её сопредседателями будут заместитель губернатора Роман Годунин, председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи дорожного хозяйства Законодательного Собрания Андрей Фатеев и председатель Совета муниципальных образований Владимирской области Евгений Рычков.

Кроме того, рабочая группа будет контролировать целевое использование муниципалитетами субсидий из областного дорожного фонда. Эти субсидии предоставляются в рамках государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы".