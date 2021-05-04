Ковровчане и гусевчане недовольны здравоохранением и дорогами

Традиционно много недовольных находится в областной столице, но в этот раз ситуация изменилась: больше всего жалоб поступило из Ковровского района (58), чуть меньше - из Гусь-Хрустального (56). Завершает тройку лидеров Вязниковский район с 41 жалобой. Больше всего недовольства вызвала ситуация с здравоохранением - на медицину пожаловались 221 раз, на дороги - 197, на ЖКХ и благоустройство - 182. Кстати, именно эти темы вызывают у жителей региона из месяца в месяц больше всего вопросов. А всего за неделю поступило 1113 сообщений, большую часть из них горожане и сельчане оставили через Госуслуги. Как уверяют чиновники, со всеми проблемами разобрались, но в среднем ответа ждать приходилось более пяти часов.