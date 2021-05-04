В Коврове двух воров приговорили к колонии за кражу у пенсионера 200 тысяч рублей

В Коврове завершился суд над двумя ранее судимыми мужчинами, которых обвиняли в краже у 88-летнего пенсионера 200 тысяч рублей.

Как было доказано на суде, в сентябре 2019 года парочка будущих воров работали менеджерами у частного предпринимателя - ходили по квартирам и продавали всякие бытовые товары. Так один из них и наткнулся на старика. Он сумел продать пенсионеру товар, при этом успел заметить, что тот живет один, да и деньги у того водятся, так как пожилой мужчина когда расплачивался достал пачку денег из верхнего ящика комода. Дальше воришки договорились о краже и 11 сентября совершили задуманное. Один позвонил в звонок дома и выманил старика наружу, попросив помочь. Когда пенсионер вышел на улицу. второй вор влез через окно и стащил деньги.

Суд приговорил обоих воров к реальным срокам в колониях общего режима. Одному дали 5,5 лет, второму - 2,5 года.