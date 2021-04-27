Во Владимирской области призыву подлежат почти 1500 человек

Во Владимирской области проходит весенний призыв. Ему подлежат почти 1500 человек.

- В основном, наши парни будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, небольшая часть из них призывается в Южный военный округ. Порядка 10 процентов ребят попадут в учебные подразделения, по окончании которых смогут продолжить службу в любой точке России, – сообщил Олег Кувшинов, военный комиссар Владимирской области.

Особое внимание уделяется безопасности. Здания, помещения и прилегающая территория призывных пунктов военных комиссариатов городов и районов, а также областного сборного пункта обрабатываются специальными средствами военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Владимирского территориального гарнизона.

Проводится влажная уборка помещений с дезинфекционными препаратами, а также термометрия всех поступающих граждан. Созданы запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты персонала.

Все сотрудники военных комиссариатов и медицинский персонал сделали прививки от коронавируса и имеют устойчивый иммунитет. Отправляющиеся на военную службу призывники обеспечиваются масками, перчатками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования – до прибытия в воинскую часть.