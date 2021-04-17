"Танеевский фестиваль" во Владимире завершится произведениями Чайковского и Рахманинова

18 апреля Центр классической музыки приглашает на закрытие Танеевского фестиваля. В концерте примут участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина и Денис Мацуев.

Зрителей ожидают "Времена года, op. 37b" (Петр Чайковский) и "Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор, op. 18" (Сергей Рахманинов).

Начало концерта - 18.30 Цена билета: 400-500 рублей. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: улица Большая Московская, 28 (телефоны: 32-27-71, 32-63-65).