Во Владимире улицу Добросельскую перекроют на час

Во вторник, 13 апреля, с 9.00 до 10.00 в районе дома №171-б по улице Добросельской во Владимире будут проводиться работы по монтажу кабеля через проезжую часть автомобильной дороги.

В мэрии напоминают, что на время проведения работ движение транспорта на данном участке улицы будет затруднено. И просит искать пути объезда. Учитывая, что в Добром и так регулярно возникают пробки в часы пик, данный ремонт может создать еще больше проблем. С другой стороны, основной транспорт уже должен будет "выбраться" из спального района.

В мэрии приносят свои извинения жителям и гостям города Владимира за временные неудобства.