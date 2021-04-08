Внук исследователя стоянки "Сунгирь" передал ВСМЗ вещи из личного архива деда

фото ВСМЗ

Во время подготовки к выставке, посвященной Сунгирю, Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил подарок. Внук Отто Бадера – руководителя сунгирских раскопок – передал документы и фотографии, слайды и негативы из домашнего архива.

Подаренные предметы позволят больше узнать, как и в каких условиях проводилось изучение Сунгиря. Андрей Бадер, как ученый, на первое место по ценности ставит планы раскопок и отрисовки разрезов. Тогда все это делалось вручную, на высоком профессиональном уровне. Документов – несколько десятков.

Кроме того, интересны материалы, зафиксировавшие «сунгирский» фольклор: археологам приходилось жить в палатках, и они старались украсить свой досуг. В частности, на мотивы известных песен они писали собственные стихи.

Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова отметила, что с передачей документов в музее начнется новый этап работы. Будут продолжены исследования, которые, скорее всего, приведут к грядущим открытиям. Она не исключает, что результаты этой работы впоследствии могут повлиять на содержание экспозиции о Сунгире, которая обязательно появится в музее. Своеобразной репетицией этой экспозиции станет готовящаяся выставка.