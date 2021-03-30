Вред, нанесенный почвам из-за разлитого мазута в Камешковском районе, оценили больше чем в 32 миллиона рублей

фото с сайта Росприроднадзора

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям провело расследование в отношении «РЖД» по факту схода железнодорожного состава с рельс в районе станции Новки Камешковского района. Из-за аварии произошел сброс мазута, что повлекло загрязнение почвы нефтепродуктами.

Управление возбудило дело об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение по подведомственности в Камешковский районный суд Владимирской области. «РЖД» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле инспекторов.

Кроме того, сотрудники Управления рассчитали размер вреда, нанесенного почвам. Его сумма составила 32 миллиона 454 тысячи 862 рубля. В адрес «РЖД» направлено требование о добровольном возмещении экологического ущерба.

Напомним, что 16 ноября у станции Новки грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны с нефтепродуктами. Из 64 вагонов состава сошли с путей почти половина - 30. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12500 квадратных метров. В результате ЧП погиб один из рабочих. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.