Забыли подключить стрелку: рабочие признались, что крушение поезда с погибшим под Владимиром случилось по их вине

Фото предоставлено Администрацией Владимирской области.

Все больше указывает на то, что причиной схода товарного поезда с рельсов во Владимирской области стал человеческий фактор. Так, из неофициальных источников появилась информация , что рабочие из 33 региона признались, что авария произошла по их вине. Они вели ремонтные работы — приводили в порядок стрелки и забыли подключить её к электроприводу, из-за чего товарный поезд и сошел с путей.

Информация об этом пока официально не подтверждается силовыми органами. Однако в социальных сетях выложили документ «оперативная справка по случаю схода поезда №2617на станции Новки-1 Горьковской ж.д.».

Скрин документа, в котором раскрываются причины произошедшего.

Из него следует, что на месте, где произошло ЧП, незадолго до этого начались ремонтные работы. Бригада, состоящая из двух техников-электромехаников, обнаружили неисправность на стрелочном переводе из-за люфта вертикального болта шарнира Гука. Работники решили все исправить, однако при этом не уведомили никого из вышестоящих о своих планах.

Вообще по технике безопасности, бригада должна была сообщить обо всем старшему электромеханику и после этого закрыть движение по стрелке. Но ничего из этого сделано не было. Вместо этого, судя по документу, рабочие демонтировали закрутки с валиков сочленения контрольных тяг, после чего вынули вертикальный болт

В этот момент им сообщили, что скоро по этим путям пройдет поезд. Однако, согласно документу, и после этого двое рабочих не сообщили о своих работах, а лишь «отошли на безопасное расстояние».

Когда уже авария произошла, рабочие якобы вернулись на место, чтобы скрыть следы своих действий. «После произошедшего по указанию Белова все соединения были восстановлены, в том числе путем открытия крышки электропривода и ручного перевода электропривода в соответствие с фактическим положением остряков, после чего крышка электропривода была заперта».

На работах по ликвидации ЧП работали 96 человек.

Напомним, что 16 ноября у станции Новки, которая находится в Камешковском районе Владимирской области, грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны с нефтепродуктами. Из 64 вагонов состава сошли с путей почти половина - 30. Они перегородили проезд другим поездам. Движение на участке восстанавливали полтора дня. На работах по ликвидации ЧП задействованы 96 человек и 27 единиц техники. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12500 квадратных метров. В результате ЧП погиб один из рабочих. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.