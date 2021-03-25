В Гусь-Хрустальном районе из огня спасены кролик, свиньи и курицы

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 25 марта в 07.29 на пульт диспетчеров Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горящем сарае на улице Речная посёлка Красное Эхо.

Как выяснили прибывшие на место огнеборцы, полыхало в хозпостройке, где содержатся домашние животные.

- До прибытия сотрудников МЧС России хозяева начали выводить животных из сарая,

пожарные вместе с жильцами спасли оставшихся животных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В итоге пожарные вынесли из полыхающего сарая одного кролика, двух куриц и двух свиней, животные не пострадали. Общая площадь пожара оказалась небольшой — всего три квадратных метра. Благодаря тому, что красно-белые машины подоспели вовремя, огню не дали разгореться и уничтожить всю постройку.

Предварительная причина случившегося — короткое замыкание. Напомним — это уже второй случай за сутки, когда в Гусь-Хрустальном районе пожарные спасают животных. Первый произошел в посёлке Гусевский.