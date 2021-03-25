Пожарные Гусь-Хрустального района сумели спасти от огня вольер с коровами, баранами и собаками

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24 марта в 19.33 в поселке Гусевский-8 Гусь-Хрустального района на улице Южная загорелся частный жилой дом. Пожар оказался очень серьезным. Уже скоро полыхал весь дом.

На момент пожара в доме находились двое человек, они спали. Звонок пожарным сделали соседи. Что касается хозяев, то они успели выбраться из дома до приезда спасателей. Когда представители МЧС приехали, они обнаружили, что дом горит полностью, рядом находится вольер с животными, в котором бесновались напуганные до смерти коровы, бараны и собаки, да еще и ближайший водоём в 300 метрах от очага пожара замерз и занесен сугробами. Пожарным пришлось самостоятельно прорубать прорубь и забирать воду мотопомпой, что замедлило тушение пожара.

Тем не менее, пожарные не допустили переход огня на вольер с животными. Зверье удалось спасти, никто не погиб. Предварительная версия произошедшего – перегрев печи. Её оставили топиться без присмотра.