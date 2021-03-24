Владимирские спасатели смогут искать пропавших людей с помощью новой собаки

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Буквально на днях в специализированную пожарно-спасательную часть прибыла собака из Ногинского кинологического центра. Кире шесть месяцев. Порода такая же, как у ее старшей коллеги Фортуны – лабрадор-ретривер.

Обучение Киры будет состоять из 3 этапов: прохождение снарядов, поиск потерявшихся в лесу и поиск пострадавших на завалах. По окончании обучения собака и кинолог отправятся на аттестацию в Ногинский спасательный центр. А уже после собака будет применяться по предназначению.

Обучением собаки будет заниматься старший инструктор-спасатель, кинолог кинологической группы специализированной пожарно-спасательной части Григорий Синицын.

Напомним, что сейчас в кинологическом расчете работает еще один лабрадор-ретривер Фортуна. Ей сейчас 6 лет. Собака активно привлекается к поиску людей на местности, в лесах, также она выезжала на поисково-спасательные работы в соседние регионы.

Для проживания и тренировки собак на территории специализированной пожарно-спасательной части оборудованы все условия: там имеется вольер на два места, тренировочная площадка. В холодное время года сотрудники подразделения забирают собак в помещение части.