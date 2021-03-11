Владимирские учащиеся "Кванториума-33" завоевали третье место на межрегиональных соревнованиях

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Владимирские ребята, занимающиеся в «Кванториуме-33», завоевали третье место на престижных межрегиональных соревнованиях – онлайн-хакатоне по виртуальной и дополненной реальности «VRARHack52».

32 команды начинающих виарщиков – 118 ребят в возрасте от 14 до 17 лет – из 9 регионов России решали задачи от реальных заказчиков, разрабатывали приложения, создавали 3D макеты и сценарии, прорисовывали дизайн и тестировали прототипы.

«Говорящие» кофейные стаканчики, интерактивные открытки-экскурсоводы, виртуальные туры по отелю, уникальные Instagram-маски в честь 800-летия Нижнего Новгорода и квесты о дополненной реальности с фантастическими персонажами – юные виар-специалисты по-настоящему поразили опытных коллег-экспертов.

Наши ребята завоевали призовое место в задании «Квест о дополненной реальности». Всеволод Балуков, Даниил Егоров, Сергей Москалев и Михаил Чурсинов из VR/AR-квантума «Кванториума-33» учатся у наставника Дениса Немировского. Они стали разработчиками прототипа приложения-игры, использующего функцию дополненной реальности и способного продемонстрировать пользователю ее возможности.

«Игровой процесс заключается в прохождении квеста типа «выбраться из комнаты». Игроку необходимо перемещаться по локации, проходить мини-игры, отгадывать загадки, решать задачи, чтобы, наконец, найти ключ и выбраться из помещения», – рассказал Михаил Чурсинов.