Через Александров снова будет ежедневно ходить поезд на Череповец

Как сообщает Северная железная дорога, пассажирский поезд №125\126 «Шексна» сообщением «Череповец-Москва» с 1 апреля вернется к каждодневному курсированию.

Напомним — этот состав делает остановку на станции Александров-1 в 07.38, когда следует на Москву, и в 22.57, когда едет из столицы назад в Череповец.

В настоящее время «Шексна» ходит раз в неделю, что в СЖД объяснили снижением пассажиропотока с начала февраля.

Наличие билетов следует узнавать в билетных кассах дальнего следования или на официальных порталах РЖД.