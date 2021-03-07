В Ковров рельсовый автобус из Иваново станет прибывать быстрее

Фото: Северная железная дорога

Как сообщает Северная железная дорога, уже с 15 марта рельсовый автобус РА-3 «Орлан», который «бегает» из города невест в город оружейников, начнет прибывать на конечную станцию на 9 минут раньше.

Согласно новому расписанию, «Орлан» №6262 сообщением Иваново — Ковров-1 отправится из начального пункта в 10.05, а в Ковров прибудет в 12.43.

На железной дороге отметили, что сделано это не по техническим причинам, а для улучшения качества обслуживания пассажиров. В остальном расписание рельсовых автобусов между Иваново и Ковровым не изменится.

Напомним - «Орланы» на данной линии начали ходить с 1 февраля, заменив «классические» дизельные поезда.