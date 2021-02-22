В Юрьев-Польском районе инспекторы ДПС задержали пять пьяных водителей

На территории Юрьев-Польского района в конце минувшей недели инспекторы местного отдела ГИБДД совместно с коллегами из отдельной роты ДПС областного Управления Госавтоинспекции провели первый этап операции под названием «Бахус».

Главная цель операции традиционная — выявление водителей, севших за руль «под мухой».

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, по итогам рейдов было задержано пять автолюбителей, оказавшихся за рулем в нетрезвом виде. На всех были составлены административные протоколы.

При этом один из задержанных попался пьяным за рулем повторно, так что в его отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Когда именно в Юрьев-Польском пройдет второй этап «Бахуса», в ГИБДД не уточняют.