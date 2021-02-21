Во Владимире появились мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС

В Ковровском районе появились мошенники, которые представляются сотрудниками пожарной охраны, ВДПО, госпожнадзора, и заставляют покупать разные пожарные извещатели, таблетки для тушения пожара, разные другие приборы, за бешеные деньги, сообщают представители пожарной службы в социальных сетях.

"На этой неделе продавали таблетку для тушения, которую устанавливают в щитовых и серверных, и которая дома не нужна совершенно, за 10 000 рублей. Стоит она в магазине около 500 рублей", - пишут представители пожарных и добавляют:

"Запомните! Если к вам пришли и представились сотрудниками пожарной охраны или МЧС и предлагают вам что-то купить или хотят предоставить какую-то платную услугу – это мошенники! Сразу звоните по телефону 102, 02 или 8(49232)2-13-51 и вызывайте полицию!"