Гусевчанин сядет за торговлю наркотиками

Житель Гусь-Хрустального отправится на десять лет в колонию строгого режима за торговлю наркотиками. Свои преступления мужчина совершил еще в 2019 году. Сначала в апреле он купил почти три грамм героина, что считается крупным размером, а спустя несколько дней продал его знакомому за три тысячи рублей. В конце апреля он еще раз приобрел не менее 0,88 грамм героина, который продал за тысячу рублей горожанину, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, он объяснял, что сам употребляет наркотики, а поскольку денег не хватает, часть приобретенных наркотиков он приобретал сам, а часть продавал другим. Он обжаловал приговор, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для смягчения наказания.