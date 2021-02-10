Владимирцев приглашают написать общегородской диктант, посвященный Александру Невскому

Традиционная акция, которую в 23 раз проводят областная научная библиотека и кафедра русского языка педагогического института ВлГУ, состоится 18 февраля в 17:30. Как всегда, участие в акции анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат на сайте библиотеки. Подбирать текст для диктанта, читать его и проверять работы будут преподаватели кафедры русского языка. В этом году текст диктанта будет посвящен биографии и деятельности князя Александра Ярославовича Невского. Первый текст – из книги серии ЖЗЛ «Александр Невский», автор Ю.К. Бегунов. В день диктанта все желающие смогут написать его либо в областной научной библиотеке во Владимире, либо сделать это удаленно у себя дома. Для этого нужно заранее скачать фирменный бланк общегородского диктанта c cайта библиотеки и распечатать его, 18 февраля в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта (на официальной странице библиотеки в соцсетях www.vk.com/library.vladimir и на портале КУЛЬТУРА.РФ www.culture.ru), написать текст диктанта от руки на фирменном бланке, а 19 февраля принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 15:00 и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 15:00 19 февраля и получить индивидуальный номер участника на указанную электронную почту. Посмотреть результаты проверки диктанта можно будет на сайте библиотеки library.vladimir.ru. Как отмечают организаторы, по результатам проверки состоится консультация, после которой листы с диктантом можно будет получить на руки.