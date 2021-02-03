В Судогде сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в ледяной колодец

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Вечером 1 февраля в пожарно-спасательную часть города Судогды позвонили неизвестные и сообщили, что во дворе заброшенного дома в открытый колодец упала собака, которая не может самостоятельно выбраться из него.

Пожарные приехали на место. Собака все это время плавала в ледяной воде и из последних сил пыталась выбраться наружу. При помощи лестницы сотрудник пожарно-спасательной части Дмитрий Ситников вызволил бедное животное. Пожарные сразу же закрыли колодец, чтобы туда никто не провалился, а собачку помогли перенести в тёплое место. В настоящее время её жизни ничто не угрожает.

Уже на следующий день пожарные навестили четвероного спасённого и убедились в том, что она идёт на поправку.