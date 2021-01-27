Гусевчанина оштрафовали за поход в торговый центр без маски

Судья Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области вынес 22 января постановление по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя, который днем 15 декабря прошлого года вышел в ТЦ «Круиз» без маски или респиратора. Хотя по требованиям законодательства должен был носить маску в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. В суде гусевчанин, раньше не привлекавшийся к административной ответственности, вину признал. И хотя по закону его должны были оштрафовать от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей, судья посчитал с учетом всех обстоятельств назначить меньший штраф. Теперь горожанину предстоит заплатить семь с половиной тысяч. Через несколько дней с момента вынесения судьей постановления о назначении административного наказания горожанин добровольно уплатил штраф.