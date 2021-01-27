В Гороховце продавец ограбил магазин, в котором работал

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвинили в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

В сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение об ограблении магазина. Заявитель рассказал, что неизвестный украл продукты, алкоголь, сигареты, предметы быта и деньги. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщает УМВД по Владимирской области. В ходе осмотра полицейские установили, что запорные устройства дверей повреждений не имеют.

В результате проведенной работы правоохранители установили, что к краже причастен бывший сотрудник магазина. Он, зная, где хранятся ключи от магазина, ночью проник внутрь. Взяв продуктовую тележку, он сложил в нее все необходимое и прошел на склад, где из сейфа украл деньги. Вернув ключи на место, мужчина скрылся. Материалы уголовного дела переданы в суд.