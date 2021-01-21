38-летнего жителя Оренбурга задержали в Гусь-Хрустальном за кражи

Завершено расследование уголовного дела за кражу в отношении 38-летнего жителя Оренбургской области. По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в ноябре прошлого года мужчина, временно проживающий в нашем регионе, на одной из улиц Гусь-Хрустального решил обчистить хозпостройку. Он вырвал доску из стены, через образовавшийся проем проник внутрь и украл варочную газовую панель.Через несколько дней он вернулся за четырьмя газовыми колонками и автомобильными колесами. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал, пояснив, что часть похищенного сдал в пункт приема металла, другую продал местным жителям, а вырученные деньги потратил. Уголовное дело направлено в суд.