Общественная палата предлагает присвоить Владимиру звание «Город трудовой доблести»

20 января Общественная палата города Владимира провела первое пленарное заседание в наступившем году.

Рабочая группа подготовила проект обращения Общественной палаты к общественности в поддержку присвоения городу Владимиру звания «Город трудовой доблести».

Владимирские предприятия в годы Великой Отечественной войны внесли весомый вклад в укрепление боеспособности Советской Армии, а многие владимирцы были удостоены за это государственных наград. Во Владимире было развернуто 18 госпиталей, город с населением около 70 тысяч человек принял 250 тысяч раненых.

Доработанный текст обращения будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте городской администрации.