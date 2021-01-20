Завершилось первенство ЦФО по художественной гимнастике в Белгороде, в котором приняли участие сборные команды 14 субъектов РФ.В личном многоборье две воспитанницы СШОР № 5 г. Владимира вышли в финал. Анна Николаева стала серебряным призером по программе КМС, а Алина Галочкина завоевала серебро по программе 1 разряда.Обе спортсменки в составе сборной команды ЦФО будут участвовать в первенстве России по художественной гимнастике в Москве с 22 по 31 января.Сборная команда юниорок Владимирской области в групповых упражнениях заняла 9 место в многоборье и также готовится к участию в первенстве России по художественной гимнастике.