Владимирская епархия просит всех неравнодушных владимирцев принять участие в городской акции помощи. Сегодня и завтра волонтеры смогут развезти крещенскую воду домой пожилым людям.Сбор добровольцев 18 и 19 января в 11 часов у Георгиевского храма.Кроме того, в ночь на 19 января с 23.00 до 2.00 в храмах пройдут богослужения. Открыты будут Михаило-Архангельский на Студеной Горе, Николо-Галейский, Князь-Владимирский, Спасо-Преображенский, Свято-Георгиевский, Троицкий, Богородице-Рождественский мужской монастырь и Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь.Крещенскую воду оттуда можно будет брать в течение дня.