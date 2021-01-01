Власти Владимира провели первый селектор в 2021 году. Первый заместитель главы администрации областного центра Владимир Гарев заявил, что новогодняя ночь прошла спокойно.В основном, звонки, поступавшие в экстренные службы города и в городскую единую дежурную диспетчерскую службу, касались жалоб на использование петард. Последнее особенно удивительно, учитывая тот факт, что в эту новогоднюю ночь петарды использовались значительно реже, чем в прошлые годы. По сути, активно \\"зажигали\\" горожане лишь в первый час после полуночи, а потом в спальных районах было относительно тихо. В прошлые годы пиротехника гремела порой до утра.Остальные служб, по уверениям мэрии, работали в штатном режиме. Крупных ЧП в городе не произошло. Общественный порядок в новогоднюю ночь обеспечивали 143 сотрудника правоохранительных органов, четырех добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.