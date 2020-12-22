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Ковровчанин заплатит за нежелание идти в армию

Ему придется раскошелиться на пятнадцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Житель Коврова, стоявший на воинском учете, трижды получал предупреждения, об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. Во время весеннего призыва в этом году ему под роспись вручали повестки о необходимости явиться в военный комиссариат в июне. Но ни разу он не пришел. Во время осеннего призыва ему под личную роспись вновь вручили повестку на 8 октября для проведения мероприятий, связанных с медицинским освидетельствованием и призывом на военную службу. Но молодой человек опять не пришел без уважительных причин. В итоге за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы суд оштрафовал его на пятнадцать тысяч рублей. Ковровчанин вину признал.

Криминал