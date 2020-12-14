У жительницы Судогодского района забрали землю, которой она не пользовалась

У жительницы Владимирской области в Судогоском районе был участок земли 17,77 гектаров, предназначенный для сельского хозяйства. Но с 2016 года земля не использовалась ей по назначению и стояла заброшенной, сейчас она полностью заросла сорняками, деревьями и кустарниками. Владелицу привлекали к административной ответственности, дважды штрафовали. Не раз обязывали привести участок в порядок. Но этого так и не произошло. В итоге по решению суда у нее принудительно изъяли землю, теперь участок продадут с публичных торгов в соответствии с его кадастровой стоимостью.