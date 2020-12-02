В Коврове можно увидеть библейские истории Сальвадора Дали

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В Ковровском историко-мемориальном музее презентовали выставку «Сальвадор Дали. Священное послание». Она состоит из иллюстраций к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания и представляет малоизвестное направление в творчестве художника.

Это самая масштабная графическая серия мастера, включающая 105 работ. Подлинность каждой работы подтверждена сертификатами независимых экспертов и Минкультуры России.

Звуковым сопровождением к выставке стали ритмы испанской гитары, которые приблизили зрителя к восприятию фантазий художника, воплотившихся в его работах. Кроме того, первым посетителям был предложен просмотр документального фильма о Сальвадоре Дали.

Выставка будет работать до 24 января по адресу: ул. Абельмана, 20.