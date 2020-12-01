Во Владимирской области выросло количество тяжких преступлений

В областной прокуратуре подвели итоги за девять месяцев этого года. За это время количество преступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 5,9 %, а тяжких и особо тяжких - на 19,5%. При этом раскрывать их стали меньше: на 3,7 % и 8,3 % соответственно. Как отмечают в прокуратуре, раскрываемость понизилась в том числе по причине ненадлежащего взаимодействия органов расследования и оперативных подразделений. Из недостатков правоохранителей прокуроры также отмечают формализм, безынициативность при поиске пропавших без вести или скрывающихся, а также бездействие по проверке поступающей информации. Кстати, до этого два года количество преступлений в регионе, если верить статистике, снижалось: в 2019 году - на 2,8%, в 2018 году - на 5,4%.