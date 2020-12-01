Во Владимирской области пассажиров, которые едут без масок, могут оштрафовать до 40 тысяч рублей

В городе Владимире, как и во всем регионе, продолжаются проверки общественного транспорта на соблюдение санитарных правил. Эти мероприятия заключаются как в специальной подготовке подвижного состава и организации работы экипажей с использованием масок и перчаток, так и в контроле за соблюдением «масочного режима» пассажирами. Проверки проводят представители отдела транспорта и связи мэрии совместно с полицией.

По данным городской администрации, компании-перевозчики соблюдают «антиковидные» требования. Водители и кондукторы работают с использованием средств индивидуальной защиты, салоны дезинфицируется при выходе на маршрут и в течение дня на конечных остановках. В случае несоблюдения этих правил в отношении компаний-перевозчиков составляются материалы, которые передаются в Роспотребнадзор и полицию для принятия мер административного воздействия. Всего в отношении компаний-перевозчиков был составлен 21 такой материал.

Вместе с этим пассажиры игнорируют требования об обязательном ношении масок.Только после обращений полицейских люди доставали их из карманов и надевали. В мэрии говорят, что целью таких проверок являются не штрафы, а информация о необходимости соблюдать правила и думать о своем здоровье и окружающих.

Если пассажир постоянно будет нарушать санитарные правила, то его могут оштрафовать от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 ст. 6.3. КоАП РФ - "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".