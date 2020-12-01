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Во Владимире увеличился призовой фонд конкурса "Педагог года"

Это сделано за счет добавления новой номинации
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимире стартовал городской этап конкурса "Педагог года", право на участие в котором имеют учителя школ и детских садов из областного центра. И одновременно с ним ввели еще один конкурс, который больше похож на дополнительную номинацию.

Название у конкурса - "Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов". И он стимулирует инновационные методы работы учителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений. Наиболее удачные творческие методики преподавания в дальнейшем планируется применять на практике в системе городского образования.

Новый конкурс будет проводиться во Владимире одновременно с традиционным конкурсом "Педагог года". Лауреатов, занявших призовые места, наградят денежными премиями. За первое место лучшие педагоги получат от мэрии Владимира по 30 тысяч рублей, за второе - по 25 тысяч рублей, за третье - по 20 тысяч рублей.