Во Владимирской области появился Центр управления регионом

27 ноября во Владимирской области состоялось открытие Центра управления регионом (ЦУР).

Центр управления регионом будет заниматься обработкой сообщений и жалоб от населения, появляющихся в Интернете (соцсети, порталы Госструктур и так далее). Будут приниматься в работу сообщения по всем главным отраслям: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, социальная защита, ТКО, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Написать обращение можно на любой удобной платформе – будь то социальные сети, форумы или официальные аккаунты органов власти Владимирской области. Система мониторинга ЦУР будет фиксировать обращения граждан на любой площадке. Ответ на сообщение адресат получит на той же площадке, где было написано обращение.

Управлять ЦУРом будет бывший начальник пресс-службы областной администрации Татьяна Метелкина.