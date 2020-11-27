Во Владимирской области ограничили работу фуд-кортов

В регионе ввели новые ограничения из-за растущей заболеваемости коронавирусом. До 29 декабря фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах (комплексах) могут работать только при определенных условиях

- дистанция между посетителями не менее полутора метров,

- на одного посетителя, сидящего за столиком приходится не менее четырех квадратных метров,

- с понедельника по пятницу принимают максимум 50 от возможного количества посетителей, а в выходные – не более 30.

До 29 декабря в кафе и ресторанах запрещено проводить дискотеки, конкурсы и караоке, а подростки до 16 лет до этой же даты без сопровождения родителей или иных законных представителей не могут приходить в торговые центры, в том числе и на фуд-корты. Также до 15 декабря приостановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат. Могут работать развлекательные аппараты, если их постоянно дезинфицируют и расстояние между ними – не менее полтора метра.