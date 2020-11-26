Житель Мурома контрабандой собирался отправить за границу оборудование для создание военной техники

По версии следствия, в июне этого года житель Мурома вступил в переписку в интернете с незнакомым человеком. Они договорились, что мужчина отправит контрабандой в КНР оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники.

- Фигурант приобрел несколько изделий, относящихся к продукции военного назначения, которые используются в создании систем управления в составе военной техники. После чего поместил изделия в почтовое отправление для пересылки неустановленному лицу в КНР, - сообщили в региональном управлении ФСБ.

Предметы контрабанды были изъяты сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ноябре было возбуждено уголовное дело.