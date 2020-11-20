В моргах Владимирской области хватает мест

19 ноября на брифинге, посвященному ситуации с коронавирусом главе облздрава был задан вопрос о наполненности моргов.

Напомним, несколько дней назад директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил, что в регионе уже не хватает холодильников для хранения тел умерших.

Во Владимирской области ситуация стабильная, морги не переполнены.

- На сегодняшний день все руководители мне отчитались о том, что количество тел, которые сегодня находятся на вскрытие, не превышает количество мест в холодильниках. Даже в самом крупном патологоанатомическом отделении, которое расположено на базе городской больницы № 5, ситуация стабильна. Никаких проблем и рисков на сегодняшний день я не вижу, - подчеркнула Елена Утемова.