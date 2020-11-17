В Судогодском районе директор магазина присвоила 20 тысяч рублей

Судогодский районный суд вынес приговор бывшему директору магазина. Ее признали виновной по статье "присвоение чужого имущества с использованием служебного положения".

Женщина являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в одном из магазинов крупной торговой сети в городе Судогда.

- 25 июня злоумышленница присвоила 10 тысяч рублей, полученных от кассиров за продажу товаров и подлежащих инкассации. Через два дня женщина присвоила еще 10 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в областной прокуратуре.

Вину она признала в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком.